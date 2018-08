Ieri il Marsiglia ha ufficializzato l’acquisto dalla Roma di Kevin Strootman. Costo dell’operazione 25 milioni più tre di bonus. Una partenza dolorosa per i tifosi romanisti (e i compagni di squadra che gli hanno dedicato messaggi sui social), ma necessaria per evitare altre cessioni. Come riportato da Luca Valdiserri su “Il Corriere della Sera”, se non fosse partito l’olandese sarebbe toccato a un altro giocatore, con Dzeko e Manolas tra i principali candidati. Il bosniaco e il greco sono infatti quelli che avevano (e hanno) più offerte dall’estero: senza l’addio di Strootman uno dei due avrebbe potuto fare le valigie.