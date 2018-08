E' difficile dirsi addio, soprattutto dopo un amore così forte. Strootman, che ieri è stato presentato in conferenza stampa a Marsiglia, stamattina è tornato a Roma e si è recato a Trigoria per salutare ex compagni, staff e dipendenti del club. Tutti hanno ricevuto un grazie da parte sua perché tutti sono diventati parte della sua famiglia, parola di Kevin. Immancabili le lacrime da parte di molti, che hanno salutato uno dei pilastri degli ultimi anni della Roma. Particolarmente commovente il saluto tra Strootman e gli altri senatori: Dzeko, Manolas e De Rossi.