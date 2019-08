Durante la conferenza stampa pre Leicester, l'allenatore del Chelsea Frank Lampard ha mandato un messaggio a Michy Batshuayi, attaccante nel mirino dei Blues: "Deve allenarsi al massimo e seguire le mie idee di gioco per gli attaccanti. Devono essere sempre in movimento, con e senza palla. E, chiaramente, essere efficaci in zona gol".