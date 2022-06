Dopo aver praticamente preso il centrocampista serboa parametro zero dal Manchester United, i dirigenti giallorossi hanno messo nel mirino. Il terzino destro turco del Lille è candidato a prendere il posto dell'inglese, rispedito all'Arsenal per fine prestito, per giocarsi il posto da titolare con l'olandeseSulla stessa fascia, ma dalla trequarti in su, gioca Nicolò. Quest'ultimo non è incedibile per la Roma, anzi: è sul mercato e con l'offerta giusta può partire già nel corso della prossima estate. Tra i suoi possibili sostituti, oltre al norvegesedel Bodo/Glimt, c'è un altro nazionale italiano: Domenico