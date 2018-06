Nel mirino della Roma, Brahimi, esterno del Porto, parla ad abola.pt: "Ho un contratto con il Porto, faccio parte del club. Marcano? Ha giocato molto, così come Ricardo e Dalot (ceduto in questi giorni al Manchester United, ndr), sono grandi calciatori. Sono contento però per il rinnovamento messo in atto da Conceiçao, ha fatto un ottimo lavoro".