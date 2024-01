Roma, su Celik c’è il Galatasaray: può sbloccare l’arrivo di Angelino

Daniele Longo

La Roma lavora su più tavoli per esaudire i desideri di De Rossi. Pinto deve sbloccare almeno una cessione per arrivare ad Angelino con il quale c’è un accordo totale per il prestito con diritto di riscatto dal Lipsia. E proprio il Galatasaray, squadra attuale dello spagnolo, può correre in soccorso della Roma: piace molto il terzino turco giallorosso Celik.