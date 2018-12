Miroslav Stevic, agente di Gojko Cimirot, centrocampista dello Standard Liegi, parla a pagineromaniste.com dell'interesse della Roma per il bosniaco: "Interesse della Roma? No, non ne so niente. Non ho mai ricevuto chiamate da Monchi. In Italia Gojko piace a 3-4 squadre, in particolare la Lazio me l’ha chiesto, soprattutto la scorsa estate ma non sono arrivate offerte scritte. Ma con la Roma non c’è nulla. Non hanno mai chiamato me o il giocatore".