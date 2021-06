Un incontro per definire il futuro. Giovedì gli agenti di Merih Demiral hanno voluto vedere Federico Cherubini per capire la scelta della Juventus sul centrale turco. Come scrive La Gazzetta dello Sport, sul classe '98 c'è l'interesse della Roma, ma la richiesta di 40 milioni di euro rende complicato un suo trasferimento in giallorosso.