La Roma è alle prese con un problema nel ruolo di terzino destro. I vari Bruno Peres, Florenzi, Santon e Zappacosta non convincono appieno Fonseca. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul mercato nel mirino del club giallorosso c'è Faraoni (Verona): ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere acquistato per 7-8 milioni di euro.