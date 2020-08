L'Udinese cerca un mediano sul mercato: si fanno i nomi di Tokoz (Besiktas), Donsah (Bologna) e Petriccione (Lecce). In difesa se arriva Bonifazi dalla Spal può partire Troost-Ekong, per la fascia sinistra piace il 22enne moldavo con passaporto portoghese Oleg Reabciuk. Sempre secondo Tuttosport, in attacco restano nel mirino Donnarumma (Brescia) e Lapadula (Genoa). Lasagna piace alla Roma.