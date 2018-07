Dopo la beffa Malcom la Roma prova a correre ai ripari. Adesso, dicono le voci di mercato, i giallorossi puntano su Diego Laxalt, centrocampista uruguaiano del Genoa, ma stando a quanto dicono i bookmaker potrebbero andare incontro a un’altra delusione. Così è sulla lavagna scommesse relativa al futuro di Laxalt: posto che è fortemente considerata la sua permanenza in Liguria (data a 1,60), in caso di partenza la destinazione più probabile (a 2,00) è sì la Capitale, ma nel caso con la maglia della Lazio. La Roma è comunque in buona posizione su Laxalt e il suo arrivo in giallorosso è dato a 2,50. Altra probabile destinazione per il centrocampista della Celeste, aggiungono i bookies, è il Galatasaray, su cui si punta a 4 volte la scommessa.