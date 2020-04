La Roma è molto attenta al mercato dei calciatori in scadenza di contratto. Sul taccuino del ds Petrachi ci sono i nomi di Bonaventura (Milan), Gotze (Borussia Dortmund) e Kovalenko (Shakhtar Donetsk). Il difensore croato Lovren è legato al Liverpool fino a giugno 2021: i giallorossi pensano a lui in caso di mancata permanenza di Smalling, in prestito dal Manchester United.



Un'altra strada per risparmiare è quella degli scambi. In questo senso si spiegano i contatti per Cristante con la Juventus, che può offrire come contropartita tecnica Mandragora, ora all'Udinese. Petrachi ha poi provato a offrire Pastore e Perotti allo Shanghai Shenhua, chiedendo indietro El Shaarawy che spinge per tornare, incassando però un no dal club cinese. Sempre secondo il Corriere dello Sport, un'altra idea è lo scambio alla pari tra Nzonzi (ora in prestito al Rennes) e Strootman del Marsiglia.