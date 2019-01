Cosmin Contra, commissario tecnico della Romania, parla di Razvan Marin, centrocampista dello Standard Liegi accostato ai giallorossi: "Non so se in questo momento, conoscendo il campionato italiano, possa diventare un giocatore della Roma, ha le qualità per diventarlo - dice a Telekom Sport - ma non so se in questo momento perché hanno già Nzonzi. E poi sta giocando Pellegrini che è cresciuto molto. Forse in estate, se De Rossi dovesse andar via, ci potrebbe essere una possibilità".