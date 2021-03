La Roma cerca un nuovo portiere sul mercato. Raiola offre il francese Areola (in prestito dal PSG al Fulham) e si segue Silvestri del Verona, ma nel mirino ci sono soprattutto l'italiano Gollini dell'Atalanta e l'argentino Musso dell'Udinese, che interessa pure al Milan in caso di divorzio con Donnarumma e alla stessa Atalanta.



Il club friulano chiede 20 milioni di euro, mentre il general manager giallorosso Tiago Pinto offre in cambio due contropartite tecniche gradite all'allenatore Gotti: il centrocampista Diawara e l'attaccante Carles Perez.



Tra i prospetti futuribili c'è poi quello di Maarten Vandevoordt, classe 2002 del Genk, un baby gigante seguito anche da Liverpool e Real Madrid. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Fuzato potrebbe anche rimanere come secondo portiere se a Mirante non sarà rinnovato il contratto. Pau Lopez è arrivato con una valutazione di 30 milioni e ne occorrerebbero circa 18 per non fare minusvalenza. Olsen invece, che sembrava vicino al riscatto da parte dell’Everton, è rimasto sconvolto dalla rapina subita in casa, in cui lui e la sua famiglia sono stati minacciati con dei machete e quindi si dice voglia cambiare aria.