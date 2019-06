Dopo le tante voci uscite nei giorni scorsi in merito al futuro di Pau Lopez e Marc Bartra, entrambi seguiti dalla Roma, il ds del Betis Siviglia, Alexis Trujillo, ha fatto chiarezza ai microfoni di Radio Betis: "Si parla di quantità che non sono veritiere e che sono molto lontane dalla realtà. Ci sono diversi interessamenti e squadre che hanno chiesto informazioni sui nostri giocatori, questo è vero, ma le cifre uscite sono false, sono una bugia. Dobbiamo prepararci perché in qualsiasi momento possono arrivare offerte".