"Non venderemo Pavard perdi euro, per meno di questo prezzo non lo cederemo. Molti top club sono interessati a Benjamin, ci rivedremo quando tornerà e ne parleremo". Queste le parole del direttore sportivo dello Stoccarda. Come riferisce Sport Bild nel contratto del calciatore francese è presente una clausola la quale fisserebbe il prezzo a 35 milioni ma a partire dal 2019. Su questa farebbe affidamento ilche vuole fortemente il giocatore ma non alle cifre richieste attualmente dallo Stoccarda.