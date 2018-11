Il Southampton starebbe pensando a un cambio d’allenatore e con Mark Hughes vicino all’esonero, il nome caldo per sostituirlo è quello di Paulo Sousa. Come riporta thetimes.co.uk, i biancorossi hanno ottenuto una sola vittoria su 13 gare di Premier League e divide l’ultimo posto in classifica con Cardiff e Fulham. In pole per la sua eventuale sostituzione ci sarebbe l’ex allenatore della Fiorentina con cui i dirigenti dei Saints avrebbero già’ avuto diversi contatti e che è accostato anche alla Roma per un eventuale dopo Di Francesco.