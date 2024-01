Roma su Soyuncu, l'Atletico studia un obiettivo di Inter, Juve e Milan

Caglar Soyuncu può partire e la Roma resta una delle possibili destinazioni per il turco. Nel frattempo, l'Atletico Madrid si guarda intorno per la difesa e ha già identificato il suo obiettivo: stando a L'Equipe e As, i colchoneros puntano Facundo Medina del Lens.



L'argentino classe '99 è valutato oltre 20 milioni di euro ed è seguito anche da Inter, Juventus, Milan e Paris Saint-Germain. In questa stagione Medina ha collezionato 23 presenze complessive mettendo a referto un gol in Ligue 1.