Rezo Chokhonelidze, direttore generale della Dinamo Kiev, parla a Tele Radio Stereo di Viktor Tsygankov, esterno offensivo obiettivo di mercato della Roma: "Lunedì ero a Nyon per i sorteggi di Europa League e lì ho incrociato e salutato sia Tempestilli che Totti. Entrambi, però, non mi hanno detto o chiesto nulla… Monchi? Lo conosco, ma non l'ho sentito. Via a gennaio? Il nostro mister mi ha detto che fa molto affidamento su Viktor e mi ha chiesto di poter avere l’intera rosa a disposizione fino a giugno".