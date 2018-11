Il nome di Cengiz Under continua ad infiammare l’Inghilterra. Diversi club di Premier League sono sulle tracce dell’attaccante della Roma, su tutti Arsenal, Tottenham e Manchester City. Il turco classe 1997 ha estimatori anche in Spagna e in Germania, ma nel caso in cui dovesse lasciare la Capitale – dove Under è felice – la sua priorità sembra essere proprio il campionato inglese. Come riporta il sito dell’emittente statunitense ESPN, gli agenti di Under sarebbero già al lavoro per permettere al loro assistito di ottenere un rinnovo di contratto con relativo aumento dell’ingaggio. Ma non è tutto: nel nuovo contratto potrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria che si aggirerebbe attorno ai 40-50 milioni di sterline (tra i 46 e i 57 milioni di euro al cambio attuale)