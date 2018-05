Marco Varnier, difensore classe '98 del Cittadella, premiato dagli allenatore della Serie B come miglior centrale del campionato, piace ai top club di Serie A. Queste le parole del suo agente, Luca Urbani, a Romanews.eu: "In questo momento non risulta una trattativa ma che la Roma sta monitorando da vicino il ragazzo. Sicuramente è un profilo interessante, piace a tanti club, visto che è stato votato miglior difensore della Serie B a soli 19 anni con oltre 50 presenze nel campionato cadetto. Se l’interesse della Roma dovesse essere confermato noi ne saremmo lusingati. In questo momento però, il ragazzo è concentrato totalmente sul Cittadella e sui play-off"