Da quella notte di Champions col Porto, la vita di Nicolò Zaniolo è cambiata. In Italia, in qualunque discussione di mercato, finisce per comparire il suo nome: tutti lo vogliono, gli agenti si sfidano per poterlo gestire, le grandi per comprarlo. Il Real Madrid, il Psg, pure il Chelsea, prima che la Fifa chiudesse il mercato dei Blues per due sessioni. Tutti a domandarsi: “Quanto costa Zaniolo?”. E forse nemmeno la Roma lo sa, si legge su La Repubblica. Di certo in estate i giallorossi dovranno vedersi non solo dall'attacco della Juve.