Tra i sondaggi effettuati da Baldini in Premier - secondo Leggo - ce ne sarebbe anche uno col Manchester United per portare Matic in giallorosso. Operazione difficile non tanto per il valore del cartellino (30 milioni vista la scadenza 2020) quanto per lo stipendio percepito dal serbo (7 milioni). L'eventuale interesse dei Red Devils per Zaniolo però potrebbe favorire l'affare.