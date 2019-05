Sette giorni per il nuovo tecnico. Dopo il no improvviso di Gasperini la dirigenza della Roma ieri si è riunita d'urgenza alla sede dell'Eur per fare il punto della situazione. Al summit oltre a Francesco Totti e al CEO Guido Fienga avrebbero partecipato anche il futuro direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi e Franco Baldini, il consulente del presidente James Pallotta, collegati in conference call. L'incontro è durato circa un paio di ore dove la dirigenza della Roma si è riunita per trovare entro i prossimi 7-10 giorni l'allenatore della prossima stagione.

​ I primi tre nomi della lista erano nell’ordine:il tecnico che ha portato il Getafe dalla Serie B spagnola alle soglie della Champions. Tutto questo ottenendo un fatturato da 58 milioni e con un tetto ingaggi da appena 39. L’ideale per i programmi giallorossi., sembra essere il prescelto del Milan per il dopo Gattuso erischio quindi di un quarto rifiuto dopo quelli di Conte, Sarri e Gasperini.che di fronte a una chiamata da Roma non resterebbero indifferenti.Tutti i nomi fatti sono graditi a Franco Baldini, ben saldo sul ponte di comando nonostante i tanti errori​. Accanto alle candidature del dirigente stanno però prendendo piede e corpo altre due candidature altrettanto forti.che ha già parlato conottenendo la disponibilità dell'ex Milan ad allenare la Roma.che, tra l'altro si è già proposto tramite intermediari al club. Ad oggi quella del tecnico serbo è una delle candidature più forti, ma andrà superata la resistenza della piazza giallorossa dato il suo forte passato laziale.