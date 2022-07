Prima amichevole per-campionato oggi per la Roma. Allo stadio di Albufeira in Portogallo, con calcio d'inizio alle ore 12, i giallorossi scendono in campo contro gli inglesi del Sunderland. Mourinho manda Zaniolo in panchina. Dove c'è anche l'ultimo arrivato Celik, mentre gli altri due nuovi acquisti Svilar e Matic partono titolari.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA (3-4-3): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Veretout, Zalewski; Perez, Shomurodov, El Shaarawy. (A disp. Boer, Celik, Mancini, Bove, Darboe, Calafiori, Volpato, Felix, Tripi, Faticanti, Ivkovic, Zaniolo). All. Mourinho.



SUNDERLAND (4-2-3-1): Patterson; Gooch, Winchester, Batt, Cirkin; Matete, O'Nien; Diamond, Embleton, Clarke; Dajaku. (A disp. Carney, Richardson, Hume, Kelly, Johnson, Ballard, Evands, Roberts, Neil, Pritchard, Spellman, Taylor, Sohna). All. Neil.