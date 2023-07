Nei giorni scorsi la Roma aveva ufficializzato il cambio di sponsor tecnico per le divise da gioco passando da New Balance ad Adidas e da oggi il brand delle tre strisce e il club giallorosso hanno ufficializzato la nuova prima maglia per la stagione 2023/24 che è già a disposizione dei tifosi negli store ufficiali. Un completo che richiama il passato, vintage con il logo classico di Adidas e elementi iconici che ricordano gli inizi degli anni '90.



DYBALA E SPONSOR - C'è Dybala, giocatore simbolo nonostante le voci di mercato, insieme a elemtni imprescindibili per Mourinho come Cristante, Mancini, Pellegrini e Smalling. Ancora assente, invece, lo sponsor sul petto dopo la rescissione per inadempienza contrattuale con il vecchio sponsor Digitalbits.



IL COMUNICATO - Minimalista e classica, la maglia “Home” dell’AS Roma per la stagione 2023/24 esalta i colori tradizionali del club, in una versione senza tempo, con una base nel classico colore rosso ma arricchito da dettagli gialli ed è caratterizzata dal ritorno sul petto a sinistra del “lupetto” disegnato nel 1978 dal designer Piero Gratton, un elemento identificativo e iconico nella storia del club, mentre sul lato opposto campeggia il logo adidas. Lo scollo presenta una forma a V a coste, con rifiniture gialle su sfondo rosso. Dalle spalle scendono invece le tre strisce di adidas, che vengono riprese anche nei pantaloncini. La maglia è realizzata con un orlo a coda di rondine e rifinita con un dettaglio nel retrocollo che prende ispirazione dalla tifoseria, celebrando una delle più iconiche espressioni del tifo romanista: “Daje Roma Daje”.