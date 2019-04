A seguito del summit avvenuto a Boston negli ultimi giorni, secondo quanto scrive Leggo l'attuale Ds della Roma Fredric Massara ha avuto il via libera per avviare le trattative per i rinnovi di Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy. Mentre sul mercato per il centrocampo si punta a Veretout della Fiorentina, inoltre si cerca un sostituto del deludente Olsen, nel mirino ci sono Cragno (Cagliari) e Dragowski (Empoli).