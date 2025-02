Getty Images

Mile Svilar ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Roma. Queste le parole del portiere:"È cambiato tanto in 7 anni. Sono cambiato io, quindi mi sento bene. Penso solo al calcio, penso a domani. Sono grato alla Roma per questa opportunità. Al momento sto molto bene"."Si, ma non ci penso troppo. Penso solo al campo. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa"."No, a volte succede che un giocatore sbrocca. Pure in allenamento succede. Assolutamente no, non ho mai pensato di andarmene".

"Allora io non dovevo venire. Ci si incazza sempre, magari si arrabbiassero tutti così, sarei più contento"."Non è come l'Olimpico. È bello e non vedo l'ora di scendere in campo"."Come diceva il mister se siamo concentrati è difficile farci gol a prescindere dalla disposizione. Gollini è un ragazzo che lavora bene ed è quello che ci serve. Credo si sia sentito subito a casa e questo ci fa bene".