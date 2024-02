Roma, Svilar: 'Corsa sotto la Sud spontanea e indimenticabile'

Mile Svilar torna sull'eroica serata di giovedì allo Stadio Olimpico, dove la Roma ha battuto il Feyenoord ai rigori, qualificandosi agli ottavi di finale in Europa League. Il portiere ha dichiarato in un podcast registrato sui canali del club giallorosso: "La corsa sotto la Curva Sud non era qualcosa alla quale avevo pensato, l'ho sentito in quel momento e l'ho fatto. Sono molto felice, è stata emozionante e rimarrà per sempre nel mia memoria. Ma ora vogliamo concentrarci sulla gara di lunedì in campionato contro il Torino perché è importantissima".



DDR - "De Rossi mi ha detto di fare attenzione al Var. Quando ho parato il primo rigore ho pensato che potessi aver sbagliato e aver messo male i piedi, poi è andata bene. In settimana avevo studiato i rigoristi avversari, segnandomeli nelle note sul telefonino e me li sono ricordati tutti. Il Brighton è fortissimo, un avversario molto tosto, ma io credo molto in questa squadra. Ho la sensazione che possiamo andare lontano e fare qualcosa di speciale, le coppe europee sono sempre speciali".