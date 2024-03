Roma, Svilar rifiuta la Serbia e aspetta il Belgio: ecco perché può effettuare il 'cambio' di nazionale

Lasi gode la recente esplosione di, portiere che nell'ultimo periodo è riuscito a mettersi in mostra con prestazioni di grande livello, ultima delle quali quella nel match vinto 4-0 contro il Brighton nell'andata degli ottavi di Europa League. Il classe '99 ex Benfica si è preso il posto da, e ora il suo nome attira l'attenzione ancheIl portiere giallorosso è statoche il 21 e il 25 marzo affronteranno in amichevole. Come riportano alcuni media serbi, tuttavia, il portiere ha, per tenersi aperta la porta per la nazionale delSvilar èed è dunque eleggibile per la nazionale dei Belgian Red Devils. Nel suo percorso a livello giovanile, il portiere giallorosso ha infatti svolto. Il 1° settembre 2021 Svilar ha però inanellato, subentrando nell'amichevole vinta per 4-0 contro il Qatar.Nonostante una presenza in amichevole con la Serbia, Svilar può giocare con il Belgio. I regolamenti FIFA permettono infatti di. Tutti parametri che rispecchiano la situazione di Svilar che - come detto - con la Serbia ha una sola presenza in amichevole, senza nessuna apparizione in impegni ufficiali. Se le sue prestazioni si manterranno su questi livelli, Svilar può ambire a un posto nei convocati del Belgio, al fianco del compagno di squadra