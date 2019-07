Dopo Mancini Petrachi ha congelato pure Veretout. Il ds, dopo l’incontro con Baldini e Pallotta a Siena, ha infatti cambiato obiettivo pure a centrocampo. Il consulente del presidente ha consigliato, infatti, il nome di Augustin Almendra sul quale è forte pure l’interesse del Napoli. Il centrocampista del Boca Juniors ha 19 anni ed è considerato uno dei migliori prospetti in Argentina.



CIFRE - Nelle ultime ore Petrachi ha intensificato i contatti con gli agenti del ragazzo che ha voglia di vestire la maglia giallorossa. Al Boca è stata proposta un’offerta da 18 milioni di euro più circa 2 di bonus e in queste ore arriverà una risposta ma c’è ottimismo. L’eventuale arrivo di Almendra, che gioca ​prevalentemente al centro e ha quelle caratteristiche di intensità richieste da Fonseca, taglierebbe di fatto Veretout e favorirebbe il Milan per il francese.