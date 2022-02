Un regista per Mourinho. Sembra ormai una di quelle serie senza fine. Ma nella Roma deludente vista nell’ultima mese manca anche un terzino destro. C’è un nome che piace molto: Sergino Dest del Barcellona. Statunitense come i Friedkin, ma in Europa dal 2018 prima all’Ajax poi appunto col club catalano dove trova spazio a sprazzi. Ventidue anni e una valutazione vicina ai 18 milioni ha sempre dichiarato di ispirarsi a Dani Alves. Il suo possibile arrivo presuppone il mancato riscatto di Maitland-Niles che sta deludendo molto in queste prime partite in Italia. Ma sul banco delle cessioni potrebbero finire pure Karsdorp e Vina, anche loro al di sotto delle aspettative. Su Dest è forte anche l'interesse del Monaco.