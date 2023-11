Buone notizie in casa Roma, a due giorni dal derby Lorenzo Pellegrini è tornato a lavorare in gruppo. Il capitano giallorosso - fuori da oltre un mese - ha ripreso a lavorare con i compagni e sarà valutato in vista della gara con la Lazio. Mourinholo valuterà nella giornata di domani con la speranza di poterlo riavere a disposizione.