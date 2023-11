Futuro ancora incerto per Josè Mourinho. Il contratto con la Roma è in scadenza a giugno ma non è escluso che l'allenatore possa rinnovare con i giallorossi. All'estero, sono sempre vive le piste Premier League dove il Newcastle potrebbe separarsi da Howe e l'Arabia Saudita che nei mesi scorsi aveva proposto al portoghese un contratto di due anni a 120 milioni di euro.