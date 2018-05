Roma e Besiktas, lavori in corso. Potrebbe nascere nei prossimi giorni un asse di mercato italo-turco tra i due club. Sul piatto diverse trattative, una su tutte quella per il brasiliano Talisca. Sebbene nei giorni scorsi sembrava essersi raffreddata la pista che portava al fantasista, diretto verso la Premier League, l’incontro di ieri tra Monchi e Usta (direttore amministrativo del Besiktas) racconta tutt’altro. Come scrive il portale turco sporundibi, i turchi avrebbero in mente di esercitare il riscatto con il Benfica di 21 milioni per Talisca, non per trattenere il giocatore (che ha già dato l’addio al club bianconero) ma per girarlo alla Roma. Il diritto scadrà il prossimo 31 maggio. I due club potrebbero accordarsi per una cifra intorno ai 30 milioni.