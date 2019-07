L'esterno d'attacco brasiliano dello Shakhtar Donetsk, Taison si è offerto alla Roma. Fonseca lo ha allenato e non disdegnerebbe un suo arrivo per sostituire, numericamente, El Shaarawy, ma secondo il Messaggero, il club giallorosso preferirebbe un investimeno meno oneroso come lo svincolato Brahimi.