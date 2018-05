C’è anche Anderson Talisca sul taccuino di Monchi per la Roma della prossima stagione. Il calciatore del Benfica, che nell’ultima stagione ha giocato al Besiktas, ha parlato al portale turco Milliyet.com, commentando le voci di mercato che lo vedono protagonista. Esprimendo anche una preferenza che non farà piacere ai tifosi della Roma: “Preferisco trasferirmi in Premier League. Mi piacciono l’ambiente i tifosi, e ho una bella idea delle partite inglesi: in ogni gara i tifosi ti supportano. C’è l’interesse di Liverpool e Manchester United, ma non c’è nulla di certo, non c’è ancora nulla di concreto. Al momento si tratta di speculazioni, ora mi sto godendo le vacanze a Bahia”.