Un virus intestinale ha costretto Nicolò Zaniolo ad alzare bandiera bianca: il trequartista italiano non sarà della partita nel posticipo serale contro la Fiorentina, non è convocato anche se la lista ufficiale non viene mai diramata dalla Roma. Niente infortunio dunque, ma un problema in più per Mourinho che deve fare a meno anche di Ibanez squalificato.