Roma, tegola Azmoun: c'è lesione, ecco quante partite salta

L’attaccante iraniano, dunque, dovrà rimanere ai box, con i giallorossi che perdono una pedina importante in vista di questa ultima parte di stagione, senz’altro per buona parte del mese di aprile.. L’attaccante aveva segnato anche un gol, quello del momentaneo 2-0 – gara poi vinta dai suoi per 5-0 – prima di dover abbandonare il campo. Sembrava fosse un problema al ginocchio, ma gli esami hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra che terrà fuori l’ex Bayer Leverkusen sicuramente per la sfida di lunedì contro il Lecce e anche nel derby che la Roma giocherà contro la Lazio sabato 6 aprile alle ore 18.Possibile che l'iraniano torni per l'appuntamento del 22 aprile contro il Bologna.

L’iraniano è a quota due centri in Serie A. Da quando c’è De Rossi, il classe ’95 è sceso in campo 4 volte, due da titolare.