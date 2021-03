Un'altra mazzata per la Roma, che perde anche Marash Kumbulla. Il difensore oggi si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una lesione al menisco. Stagione probabilmente finita per il giallorosso, che verrà curato inizialmente con una terapia conservativa ma ne avrà per 50-60 giorni anche se la Roma spera di riaverlo per le ultime due giornate. L’albanese è rientrato anzitempo dagli impegni con la nazionale, dove ha riportato un infortunio al ginocchio al termine della partita contro l’Andorra. Una brutta notizia per Paulo Fonseca che, visto il tour de force che la Roma dovrà affrontare in questo mese, sperava di recuperare buona parte dei giocatori in infermeria. Potrà contare su Smalling: l’obiettivo è averlo al top contro l’Ajax, mentre già col Sassuolo potrebbe trovare minuti, magari da titolare visto l’infortunio dell’albanese e la squalifica di Ibanez.