Novità sulle condizioni di Renato Sanches. Gli esami a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato, per il centrocampista portoghese, uno stiramento alla coscia destra, come riportato da Il Corriere dello Sport. L’ex PSG salterà le partite contro Torino, Genoa e Frosinone, prima di effettuare un nuovo controllo. Per il lusitano è possibile che possa restare fuori più a lungo e tornare dopo la sosta. Molto dipenderà dalle condizioni del muscolo dopo questa prima settimana di fisioterapia.



L’INFORTUNIO – Renato Sanches era uscito al 28’ del primo tempo del match di Europa League contro lo Sheriff due giorni fa. Si sospettava un problema al flessore della coscia destra: immediata è stata la sostituzione da parte di José Mourinho, che ha inserito Paredes al suo posto. Per la sfida contro il Torino è pronto Edoardo Bove invece.