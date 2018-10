La Roma ha diffuso l'elenco dei convocati per la partita di domani contro la Spal. Come era previsto, torna a disposizione il trequartista argentino Javier Pastore, mentre la novità negativa dell'ultim'ora è l'assenza di Patrick Schick, che non sarà rischiato dopo aver accusato un problema muscolare negli ultimi impegni con la propria nazionale. Ecco la lista completa aggiornata:



Olsen, Fuzato, Mirante; Luca Pellegrini, Juan Jesus, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas; Cristante, Lorenzo Pellegrini, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi; Dzeko, Under, Kluivert, Cangiano, El Shaarawy.