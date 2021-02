Brutte notizie per Smalling. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina il difensore della Roma hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Per l’ex Manchester United previsto uno stop di circa 15 giorni: le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni. L’inglese salterà le sfide con Juve e Udinese ma è in dubbio pure per Benevento ed Europa League. Si tratta del terzo infortunio stagionale. In tutto Smalling ha già saltato 8 partite per infortunio finora.