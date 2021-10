Continua senza sosta la stagione travagliata di Chris Smalling. Il difensore, già al secondo stop stagionale, dovrà restare fermo almeno fino a dopo la sosta. L'inglese, che ha subìto una lesione al flessore, è alle prese con la riabilitazione e anche oggi ha lavorato a parte. Non riuscirà a tornare in campo prima di due settimane, dunque per rivederlo al centro della difesa bisognerà aspettare metà novembre. Salterà certamente i prossimi impegni di campionato con Cagliari, Milan e Venezia.