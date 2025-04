Roma, ten Hag ospite a Trigoria: le ultime sul suo futuro

Continua la ‘vacanza’ adi ten Hag. L’ex allenatore del Manchester United è arrivato ieri nella Capitale ed ha alloggiato all’hotel Cardo in zona Eur. Lo stesso utilizzato da Salah-Eddine e Nelsson. Il tecnico oggi a Trigoria ha scattato una foto cone il procuratore del terzino. I due si conoscono dai tempi dell’Ajax.– L’entourage smentisce qualsiasi contatto con ie conoscendo il modus operandi dei presidenti americani difficilmente avrebbero fatto venire il prossimo allenatore all’Olimpico e poi all’interno del centro sportivo. Inoltre, da Trigoria fanno sapere che ieri sera non era ospite del club giallorosso. Ha anche scattato delle foto prima di entrare, ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Neanche fuori all’albergo con i tifosi che lo avevano riconosciuto. Ten Hag è senza squadra da ottobre e momentaneamente sta collaborando con la nazionale olandese. E ha fatto visita ai due ‘Orange’ della. Oltre a Rensch c’è ancheche è già nel giro dell’Under 21.

– È ancora un rebus il futuro mister della Roma, ma il profilo cercato da Ranieri è quello di un allenatore italiano che conosca la Seria A. In pole resta Stefano Pioli che potrebbe lasciare l’Al Nassr. Sullo sfondo Sarri e il sogno Allegri