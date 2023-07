Morata è in salita, Scamacca ancora in stand-by. Per questo Pinto negli ultimi giorni si è guardato intorno anche per altri profili. Tra questi c'è Marin Ljubicic del LASK che il general manager ha seguito da vicino recentemente senza convinzione. Piace molto di più Vangelis Pavlidis, attaccante greco dell'Az Alkmaar che si è messo in mostra nelle ultime stagioni. La Roma ha approcciato col club olandese proponendo un prestito con diritto di riscatto. La formula ormai obbligata dai Friedkin e dai paletti Uefa. L'Az ha rifiutato subito dichiarando Pavladis cedibile solo a titolo definitivo.