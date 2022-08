La Roma è al lavoro per sistemare gli esuberi presenti in rosa. Tra questi anche Eldor Shomurodov che nonostante le parole nel post partita di Mourinho, resta un giocatore in uscita dopo la fumata nera col Bologna. L'ultimo club a chiedere informazioni è il Lecce. Il direttore sportivo Corvino, è pronto a fare un tentativo last minute per portare l'uzbeko in terra salentina.