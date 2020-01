Per la Roma potrebbe considerarsi un colpo ad effetto nelle ultime ore di calciomercato: i giallorossi sono ancora interessati Krzysztof Piatek per sostituire Kalinic. L'affare last minute potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito, ma solamente se il Milan non riuscisse a monetizzare per l'attaccante polacco. Nelle ultime ore c'è stata una chiacchierata tra la dirigenza rossonera e quella giallorossa proprio a proposito di Piatek: se Boban non riuscirà a vendere il cartellino dell'attaccante ex Genoa, per il quale sono arrivate manifestazioni di interesse dall'Inghilterra, la possibilità per Petrachi di arrivare a lui potrebbe concretizzarsi in un affare dell'ultimo minuto. Il Milan però in caso di cessione vuole inserire l'obbligo di riscatto.