A volte ritornano e si ritrovano: come Pellegrini, anche Domenico Berardi può lavorare nuovamente con Eusebio Di Francesco. E' questa l'indiscrezione lanciata nell'edizione odierna da Il Corriere dello Sport: la Roma è pronta a dare nuovamente l'assalto all'esterno del Sassuolo.



RITORNO DI FIAMMA - Già accostato ai giallorossi nelle ultime sessioni di mercato, Berardi sarebbe stato individuato come profilo ideale per andare a riempire il vuoto lasciato da Salah che né Under né mercato hanno saputo colmare: Monchi ha provato senza successo a regalare Mahrez, Malcom e poi ancora Neres e Bailey, un esterno mancino di piede da schierare a destra che possa avere fisicità e si butti nelle aree avversarie. Il Sassuolo finora ha sempre fatto muro chiedendo cifre scoraggianti, ma Berardi è rimasto molto legato a Di Francesco che, consolidata la propria panchina, è pronto a tornare alla carica: Berardi torna a tentare la Roma.