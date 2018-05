A 32 anni, Edin Dzeko non ha intenzione di muoversi da una città in cui si trova benissimo. Insomma- come riporta la Gazzetta dello Sport - ci sono le premesse che il matrimonio con la Roma continui anche oltre la scadenza del contratto. Un vero e proprio idillio, che potrebbe essere però incrinato da qualche sirena a stelle e strisce. Solo la California, infatti, potrebbe rubare il cuore alla famiglia Dzeko più di Roma, e non è un caso che ultimamente sia stato fatto qualche sondaggio da parte dei Los Angeles FC, anche se l’impressione è che difficilmente il rapporto coi giallorossi s’interromperà.